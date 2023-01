¿Un rockero sin vaqueros? Mick Jagger confiesa por qué no usa estas prendas

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, nunca se ha sentido cómodo con la ropa que solían llevar sus compañeros de banda, como los vaqueros o prendas de cuero, porque no le permitía sentirse a sus anchas.

"Keith Richards y todos siempre vestían vaqueros. No entiendo cómo puedes sentirte cómodo en vaqueros. No son prácticos. Ahora la gente todavía se las arregla para hacer muchísimas cosas maravillosas llevando vaqueros. Pero para mí no era una gran sensación, demasiado gruesos y también eran incómodos cuando hacía calor. Tampoco solía vestir cuero. Jim Morrison llevaba pantalones de cuero. ¿Cómo haces eso?", cuenta a la revista MOJO.

Publicidad

Para el roquero de 72 años sentirse cómodo con lo que lleva sobre el escenario es vital para dar una buena actuación.

"Estar cómodo es algo muy importante si estás sobre un escenario. Solía llevar mocasines, comprados en algún sitio en California. Estaban de moda, pero no eran muy buenos para bailar en ellos. No me imagino cómo llegué a pensar que iba a bailar en mocasines", recuerda Jagger.