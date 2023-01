Un milagro salvó al humorista Camilo Cifuentes de un cáncer

Dice que tiene 15 años de edad y 32 de experiencia. A sus 47, es mucho lo que Camilo Cifuentes ha aprendido de la vida, del amor, del dolor y, por supuesto, en cada uno, el humor ha sido una herramienta para sobrellevar cada momento y para que hoy tenga una vida feliz y tranquila. “Vivo muy enamorado de mi esposa, de mi hija y de mi familia. Soy agradecido de lo que tengo y de lo que he vivido”.

Hoy, sus tres sueños profesionales, casi que se han cumplido. En su infancia quiso ser soldado. Cuando vivió en Estados Unidos, durante cuatro años, se hizo médico profesional y se convirtió en humorista.

Aunque los tres oficios no se parezcan en nada, Camilo cuenta que él es el resultado de esas tres cosas. Ejerció como médico hasta el 2001, cuando la profesión le permitió vivir más o menos bien enPopayán, pero se hizo humorista para sostener a su familia.

"El humor fue primero un hobby y luego se convirtió en una posibilidad real de ingresos. Como médico, no me pagaban, me llegaron a deber hasta ocho meses de sueldo, fue una crisis dura en Popayán, así que me sostenía haciendo imitaciones de sólo voces. El humor me dio una entrada alterna para poder subsistir", dice.

Ahora Camilo vive consagrado al oficio de hacer reír, por eso aprovecha cada cuarto de hora. Sus jornadas empiezan a las 5:00 a. m., como padre de Isabela, de 15 años. "La despacho, la dejo en la ruta y lo haré hasta que me diga: 'Ay papá, ya no más, qué oso'". De su casa sale al Canal Caracol para hacer los pregrabados de Voz Pópuli Te ve; luego hace algunas vueltas; consagra la tarde a Blu Radio, y si tiene show en la noche, sus días pueden terminar, perfectamente, a la una de la madrugada.

Creyente, ciento por ciento. A Dios todo le debe, como dice la canción. Un milagro lo salvó, a los 13 años, de una tremenda enfermedad, fue diagnosticado de osteosarcoma. Después de un riguroso proceso médico, al año no había rastro alguno de ese cáncer.

"Dios nos ha hecho muchos milagros, uno conmigo y otro con mi esposa, Lupe. Ella es ejemplo de superación. Padece una enfermedad autoinmune que ha derivado en otras, y ella está muy bien, para lo que podría ser. Todo es resultado de la fe, la unión como familia y de enfrentar juntos todo. La fe es lo que más quiero dejarle a mi hija", cuenta.

Así es él, un hombre que afronta los momentos difíciles con tranquilidad. "Trato de dar un paso a distancia para ver el panorama, le dejo a Dios todo y trato de ver por qué algo pasa y para qué". Por eso, a la pregunta de si es feliz, contesta que más que feliz, es un hombre contento. "La felicidad contenida hace que uno la disfrute más y la aprecie". En alguna época lo llamaron ‘el hombre de las 101 voces’, en otra de las 109. Hoy dice que en realidad son 116. Exigente, un poco "trabajólico" y perfeccionista, sabe que esas tres cosas a veces le traen líos y mal genios. Aprendió, gracias a su esposa, a no pararles bolas a los comentarios en las redes sociales. "Como nunca son de frente, la gente es muy agresiva y en redes hay personas dedicadas a destruir. Mi esposa me dio un consejo muy sabio: 'Ojos que no ven, corazón que no siente'. Dejé de leer, porque sé que estoy haciendo un trabajo desde el corazón, que es honesto y con el que quiero llevar esparcimiento. Admite que hoy ese es su objetivo, que todos, sin excepción, disfruten su show.

