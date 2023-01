“Un maltratador”: mujer denuncia al futbolista colombiano Sebastián Villa

En la noche de este lunes, Daniela Cortes, pareja del futbolista colombiano Sebastián Villa, quien es jugador del Boca Juniors, hizo una fuerte y publica denuncia de violencia intrafamiliar en sus redes sociales.

Con fotografías y un video, la mujer relata que han sido dos años en los que ha sido víctima de los golpes de Villa, que, según ella, ha perdonado en diferentes oportunidades, pero que al día de hoy no aguanta más.

“2 años viviendo juntos, de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo, diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia”, relata en su cuenta de Instagram.

Moretones, boca rota y rasguños son algunas de las cosas que se pueden evidenciar en las fuertes imágenes que Daniela decidió compartir por miedo y porque no sabe qué hacer y en quién apoyarse en un país que no es el de ella, pues al parecer por el COVID-19 se encuentra en Argentina y no ha podido regresar a Colombia.

“Siento un dolor muy grande, tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola (…) no poder viajar y salir corriendo con miedo a que pase algo con mi vida y la de mi familia. Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única”, continúo.

Ante esta grave denuncia, varios comentarios se han solidarizado con la mujer y hasta le han ofrecido hospedaje