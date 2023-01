Un breve repaso por la carrera de Beyoncé en diez vídeos

La estadounidense Beyoncé está de cumpleaños, y aunque sus documentos dicen que tiene 36 años, la cantante se muestra con un aspecto mucho más joven de lo que aparenta. Además, después de sus embarazos, ha demostrado que le gusta cuidar su figura, volviendo a tener su cuerpo como si fuera de 20.

La intérprete de ‘Single Ladies’, ‘Drunk in love’, ‘Crazy in love’, entre otros, ha cosechado una buena cantidad de éxitos personales. Alrededor de 50 premios, destacando los 17 galardones de la ASCAP Pop Music Awards.

Para recordar la exitosa carrera musical de la artista estadounidense, que además ha cosechado varias apariciones en películas de Hollywood, y otros personajes en la pantalla chica, aquí tenemos diez vídeos musicales que han sido muy recordados por los fanáticos de Beyoncé.

10 . Irreplaceable, publicado en 2009 y que cuenta con más de 250 millones de reproducciones en YouTube.

9. Crazy in love, una de las canciones más recordadas por sus fanáticos, gracias a la colaboración que hace con Jay Z.

8. If I were a boy , el tema que habla sobre la diferencia de sexo entre los hombres y las mujeres.

7. Beautiful Liar, la canción en la que hizo una gran colaboración con la cantante Shakira, siendo un top en las listas del musicales de Estados Unidos.

6. Love on top, una de las canciones más movidas de Beyoncé, con una coreografía que merece todos los aplausos.

5. Run the world (Girls), una letra que habla sobre el empoderamiento femenino ante las reglas del mundo.

4. Drunk in love, una canción con un contenido bastante sensual, en el que también está Jay Z.

3. Halo, el éxito de la canción que le hace apología a lo que significa el amor para la artista.

2. Best thing that I ever had, el tema en el que la cantante muestra un lado bastante sensual, con el toque de elegancia que la caracteriza.

1. Single Ladies (Put a ring on it), la canción más escuchada y bailada de la artista, ganadora de varios premios a nivel local e internacional y el éxito que impulsó su carrera musical.

