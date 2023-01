Tyga se encuentra 'bien' tras romper definitivamente con Kylie Jenner

El rapero Tyga y la estrella televisiva Kylie Jenner rompieron su relación intermitente de dos años hace un par de semanas, a pesar de que no se supo hasta este jueves, y aunque los rumores aseguran que fue una ruptura "agria", Tyga ha aclarado que está perfectamente.

"Estoy bien, ya sabes. Otro día más de trabajo duro tratando de llegar al siguiente nivel, tener éxito y evolucionar", explicaba el rapero a E! News.

Por su parte, Kylie todavía no ha hecho ninguna declaración en público, pero se ha mudado a su antigua habitación en la casa de su madre para buscar el consuelo y el cariño de Kris Jenner. En una serie de vídeos de Snapchat, la estrella mostraba su antiguo cuarto a sus fans.

"¿Alguno de vosotros se acordaba de mi antigua habitación? Creo que me voy a quedar aquí unos días", anunciaba Kylie en el vídeo que colgó.

Esta no es la primera vez que la pareja decide ir por caminos separados, de hecho, a la hermanastra de Kylie, Khloé Kardashian le resulta complicado hablar sobre este noviazgo ya que cada vez que anunciaba que habían terminado definitivamente, Kylie y Tyga volvían juntos.

"Kylie me dice que está con él por ahí en Año Nuevo, y de repente un día, ya no están juntos. Así es la vida de una chica de 18 años... Así que he dejado de preguntarle [si están juntos] porque es confuso y odio decirle a la gente: 'Han roto' y luego les vuelvo a ver juntos y me quedo como: 'Pensé que esta vez era la definitiva'", contaba Khloé a E! News en enero.

Kylie y Tyga decidieron poner fin a su relación días antes de la gala del Met, que se celebró el pasado 2 de mayo, y aunque no posaron juntos en la alfombra roja, por petición de Kylie, la estrella televisiva y el rapero acudieron a la fiesta post gala de Balmain donde se les pudo ver juntos. No obstante, a la hermanastra de Kim Kardashian no le hizo ninguna gracia que su exnovio acudiese a la gala tras la ruptura, ya que según Kylie, Tyga solo fue invitado por su relación con ella.

Aunque la ruptura sea definitiva, Tyga va a seguir conectado a la familia de Kylie, pues su hermanastro Rob Kardashian va a casarse con Blac Chyna, exprometida del rapero y madre de su hijo King Cairo (3).

Por: Bang Showbiz