“Te amaré de verdad”: Luisa Fernanda W vuelve a publicar foto junto a Legarda

Luego de varios meses sin publicar un recuerdo o dedicar un emotivo mensaje a su fallecido novio, el cantante de música urbana Legarda, Luisa Fernanda W vuelve a pronunciarse al respecto a través de su cuenta de Instagram a propósito del “TBT”, jueves de antaño.

Con una romántica foto dándose un beso, la youtuber recalcó una vez más todo el amor que siente por el artista, lo anterior no antes sin bloquear en la publicación los comentarios para así evitar todo tipo de opinión.

Publicidad

“Lo único que sé en este momento es que TE AMÉ Y TE AMARÉ DE VERDAD!!!! ??”, señala la publicación.

La publicación que tomó por sorpresa a sus miles de seguidores, en menos de dos horas alcanzó más de 789.000 reacciones.

Aunque la instagramer no les explicó a sus seguidores el por qué no había vuelto a hablar del joven cantante, si dio a entender que con ello trataba de evitar problemas con las hermanas y demás familiares de Legarda, con quienes ahora no tiene una buena relación.

Publicidad



Mira también: