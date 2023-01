Taylor Swift hace una generosa donación al hospital que salvó la vida de su ahijado

La actriz Jaime King, de 37 años y su marido, Kyle Newman, de 40, han querido agradecer públicamente a Taylor Swift el gran gesto que tuvo con el hijo menor de la pareja, Leo, de 13 meses, (del que la artista es su madrina), al donar en su nombre una gran suma de dinero al hospital que salvó la vida del pequeño cuando tuvo que pasar por una delicada operación de corazón.

Para ello, Jamie ha compartido en su perfil de Instagram la carta de agradecimiento que recibieron del centro médico tras materializarse la generosa donación de su amiga, una publicación que no solo le ha servido para alabar el carácter altruista de la intérprete, sino también para sincerarse sobre la angustia que tanto ella como su marido experimentaron debido al estado de salud de su hijo.

"Queridos seguidores, a las 20 semanas de nacer, nuestro hijo Leo Thames fue diagnosticado con Transposición de las grandes arterias (TGA). Tuvo que someterse a una complicada operación de corazón, y fue algo aterrador y traumático para nosotros como padres y para nuestra familia. Solo lo sabían nuestros amigos más cercanos", reza el primer párrafo del mensaje publicado por Jamie en la red social.

La actriz (madre también de James junto a Kyle) desveló además que Taylor estuvo en todo momento junto a su querido ahijado durante el tiempo que este permaneció ingresado en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, una prueba más de que la estrella de la música es tan solidaria en su ámbito privado como lo es en la vida pública

"Taylor Swift lleva a cabo un sinfín de acciones desinteresadas que no salen a la luz porque no las publica, y todas ellas provienen de su convicción de que hay que darlo todo de forma incondicional. Como madrina de Leo, en su cumpleaños [el pasado julio] hizo una donación increíble para los médicos que salvaron su vida, el doctor Alistair Phillips y su maravilloso equipo. Nos hizo darnos cuenta de que el silencio no ayuda a los padres y a las personas que están pasando por lo mismo. Taylor sabía que hacer esa aportación era el mejor regalo que alguien podría darnos, también a Leo y a todos los que padecen dolencias congénitas del corazón. Ella vino a la UCI para reconfortarnos, para apoyar a Leo con su amor y su fuerza. Gracias Taylor y gracias a todos los que aparecéis en esta carta, os queremos. Nos sentimos abrumados y agradecidos, Jaime y Kyle", concluye el comunicado.