Suso revela cuándo los colombianos conocerán a su esposa Yesica Yuyeimi

Detrás del conocido Suso esta Dany Hoyos un hombre nacido en Medellín, Antioquia que le presta su cuerpo al ‘Paspi’ para que diga todas las cosas que se le ocurren con rapidez, imprudencia e inocencia.

Aunque pocos los saben, el humorista asegura que a través de su personaje se burla de sí mismo, de su psicorigidez, desespero y ansiedad. Desde los 12 años se está formando en teatro.

A diferencia de Suso, Dany es un hombre silencioso, descomplicado, sencillo y serio que se pone trajes formales para sacar su otra faceta, la que pocos lo conocen. Le encanta escuchar música porque cree que es lo más cercano a Dios. “Cuando el hombre canta ora dos veces”.

Suso

¿Cuándo va a conocer el país a Yesica Yuyeimi?

“Por sesguridad, uno no puede hacer que a ella la conozcan, porque uno no sabe qué le puedan hacer porque es mi musjer. Y lo otro, aquí entre nos, es que ella no registra bien en HD”.

¿Pero ella es paisa?

Porque las paisas son muy lindas. “Claro, imasgínese, cómo soy tan de malas yo que me consigo una paisa fea”.

¿Eres coqueto?

“Coqueto no, a las mujeres les gusta que les digan cositas bonistas, porque qué pereza uno no ser caballeroso y elegaste, uno tiene que decirles cosas sabrosas y ya si alguna cae, pues listo, goliamos”.

¿Qué ven las mujeres en Suso?

“Pregúnteles a ellas qué ven en mí, será mi sensualidad, mi mirada felizna, mi personalidad, mis piernas o mi cuerpo seductor”.

Dany Hoyos

¿Consideraste irte de Medellín o del país?

“Sí, pero yo no me voy de Medellín, me iré del país a estudiar una maestría cuando termine la licenciatura, algo que tenga que ver con creatividad, cultura y educación. Puede ser para el 2018, a Barcelona, Buenos Aires o Londres, mis ciudades favoritas”.

¿Has vivido fuera de Colombia antes?

“Viví tres meses en Inglaterra, estuve estudiando inglés y paseando. Tengo una familia inglesa que me recibe siempre, me encanta porque es organizado y yo no puedo con el desorden”.

