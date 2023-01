¡Sueño cumplido! Las Kardashian-Jenner se convierten en los ángeles de Victoria's Secret

Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner, Kim Kardashian y Kendall Jenner no caben de la dicha, pues cumplieron otro de los sueños que tenían como familia, convertirse en los ángeles de la reconocida marca Victoria's Secret.

Durante un desfile, las Kardashian-Jenner lucieron atuendos diminutos y sexies, acompañados de alas reales evocando a verdaderos ángeles caídos del cielo.

Las estrellas del programa 'Keeping up with the Kardashians' no ocultaron su felicidad y compartieron a través de sus cuentas de Instagram este logro familiar y profesional.

