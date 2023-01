Sorprendente: Actriz se sometió a un cambio drástico para bajar de peso y así luce ahora

La actriz June Shannon de 37 años, conocida como ‘Mama June’ en la serie estadunidense 'Here Comes Honey Boo Boo', emitida por el canal TLC, decidió desde hace más un año luchar contra la obesidad y someterse a diversas estrategias para bajar de peso.

Ahora luce un aspecto físico totalmente sorprendente, que dio a conocer esta semana en su reality show ‘Mama June: From Not to Hot’ , dejando a sus seguidores y todo el mundo del espectáculo boquiabiertos con su transformación.

WOW, look at Mama June (Honey Boo Boo's Mom) Now! 😱 pic.twitter.com/pQMGXWjm1m — je m’appelle jean-claude. 🌙 (@jejeanclaude) March 9, 2017

Mama june esta regia 😱😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/NttNjV2pEb — Ampi (@ampiciliina) March 10, 2017

En un punto de su vida, esta actriz llegó a pesar 150 kilogramos, por lo que tomó la radical decisión de someterse a varias cirugías, entre ellas el bypass gástrico.

Inició una rutina disciplinada en el gimnasio y también ha adoptado una dieta rigurosa para que su rostro, piel, cuerpo y esencia se vean totalmente renovadas, y sí que lo ha logrado.

Ahora es su hija, Alana Thompson, mejor conocida como ‘Honey Boo Boo', quien sufre de obesidad con tan solo 11 años de edad.

El famoso bloguero Perez Hilton destacó el cambio de June Shannon en sus redes sociales.