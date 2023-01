Sofía Vergara es el 'modelo a seguir' para esta bella actriz de Modern Family

A la joven actriz Ariel Winter la serie 'Modern Family' le ha reportado el éxito profesional y muchas alegrías a lo largo de sus siete temporadas, pero sobre todo le ha permitido aceptar su propio cuerpo gracias al ejemplo de su compañera de reparto, Sofía Vergara.

"Tengo la suerte de contar con unos modelos a seguir increíbles, especialmente Sofía Vergara. Trabajar con una mujer con curvas y bellísima que todo el mundo admira y darme cuenta de que la gente adora su figura... Eso fue mi fuente de inspiración para seguir adelante y aceptarme a mí misma, porque eso es lo importante en la vida", reveló Ariel al programa Entertainment Tonight.

Ahora la intérprete, que se sometió a una operación de reducción de pecho en junio de 2015, muestra con orgullo sus curvas en las fotografías que comparte con sus seguidores de Instagram, unas instantáneas que han sido criticadas por algunos por ser demasiado sugerentes, algo que a ella no le molesta en absoluto.

"No pienso: 'Tienes que publicar esto sí y esto no'. Simplemente me estoy divirtiendo. Me gusta que mis fans vean lo que hago. Todo el mundo está como loco ante el hecho que publique fotos donde se me ve el cu*o. Es un cu*o, ¡todo el mundo tiene uno! No creo que sea para ponerse así. Me gustaría decirles: '¡Dejadme vivir!'. Estoy disfrutando de mi vida, vosotros haced lo mismo con la vuestra. Deberíais poder posar enseñando el cu*o si quisierais!'. No voy a pelearme con nadie en Instagram solo porque me diga que no le gusta lo que llevo puesto o que debería taparme el trasero. Siento que penséis así, pero para eso dejad de seguir mi cuenta", afirmó la joven.

El pasado junio la actriz anunciaba el final de su relación con su novio desde hacía años. Desde entonces, han circulado rumores de que podría mantener un romance con el también actor Sterling Beaumon, algo que ella desmiente.

"Somos amigos desde hace diez años. No estamos saliendo. Nos vemos todos los días, pero no, solo somos mejores amigos... En cierto modo me gusta estar soltera, al menos por un tiempo. Lo estoy disfrutando y si algo pasa, pues que pase", explicó al programa.