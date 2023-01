Sofía Vergara celebró su cumpleaños de la forma más divertida posible

El cumpleaños número 46 de la Toti se festejó por todo lo alto y la estrella colombiana se encargó de hacer público cada uno de los detalles del agasajo en su cuenta de Instagram.

Primero publicó un video con la infaltable torta, mientras simulaba soplar las chispas que acompañaban al postre de la noche.

Publicidad

Enseguida compartió un boomerang con la siguiente frase:

"Who wore it best? (¿Quién lo vistió mejor?)", haciendo referencia al fino detalle que no pasó desapercibido: Sofía y la torta tenían puesto el mismo atuendo.

Publicidad

Lee aquí: Maluma publica una foto con botas y desata una ola de memes en Internet

Luego las fotos con los invitados, entre los que se destacaron sus amigos:

Publicidad

Su esposo:

Publicidad

Su hijo:

Junto con la demás familia:

Publicidad

Mira también:

Publicidad

Este es el sexi y oculto tatuaje de Daniela Ospina que haría referencia a James Rodríguez

Cristiano Ronaldo gasta una millonada en sus vacaciones en Grecia

Publicidad