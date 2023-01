¡Sin rencores! Calvin Harris dejó atrás el sufrimiento tras terminar con Taylor Swift

Aunque Calvin Harris no tuvo reparo alguno a la hora de expresar en su cuenta de Twitter el rencor que todavía siente hacia su expareja, la cantante Taylor Swift, después de que esta iniciara un sonado romance con Tom Hiddleston poco después de romper su relación con él, ahora su buen amigo John Newman, vocalista de buena parte de sus éxitos, asegura que el DJ escocés se encuentra "fuerte" emocionalmente y dispuesto a dejar su pasado sentimental atrás.

"Calvin no necesita a nadie que le consuele, de hecho no necesita a nadie. Sus sentimientos revelan que es un hombre con entereza, está fuerte anímicamente y no tiene límites de ningún tipo. Es como un tren que no tiene destino final y siempre está en marcha", explicó John al diario The Sun.

Más allá del plano artístico, Calvin Harris siempre se habría destacado, al menos entre su círculo más íntimo, por ser un hombre racional que no permite que sus sentimientos le desvíen de los objetivos que se tiene marcados en todos los ámbitos de la vida.

"Todo lo que ha conseguido en estos últimos años es nada en comparación con lo que puede lograr a partir de ahora. Y eso es lo que me asusta un poco, no saber cuándo parará de marcarse metas y de batir récords", indicó el joven de 26 años a modo de elogio.

A diferencia de estas declaraciones, la última vez que John Newman se animó a hablar públicamente de su mentor artístico se limitó a defender su trabajo en el estudio de grabación -desmintiendo los rumores de que su más reciente sencillo 'Ole' no había sido compuesta íntegramente por Calvin- y se negó a hacer referencia a su mediática separación de Taylor Swift.

"Es algo raro para mí, la verdad es que no tengo nada que decir sobre ese tema, de verdad que no puedo porque no sería justo. Lo que sí puedo corroborar es que Calvin ha escrito el cien por cien de la canción. Un día llegué al estudio y me dijo que cantara lo que había compuesto, y eso fue lo que hice", revelaba a principios de este verano en una entrevista con el diario Evening Standard.