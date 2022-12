"Sin querer queriendo" Roberto Gómez Bolaños cumple 85 años

El 21 de febrero de 1929 nadie imaginó que nacería uno de los comediantes, actores y escritores más importantes de América Latina: Roberto Gómez Bolaños. Él se encargaría de crear una serie de personajes que vivirán para siempre en la memoria de diferentes generaciones.

Desde el enternecedor Chavo del 8 hasta el cascarrabias Doctor Chapatín este mexicano lograría hacer reír a millones de personas con la sutileza de sus chistes, que parecían obvios pero divertían sin parar.

“Se me chispoteó, “Que no panda el cunico”. “A cabo que ni quería”, entre otra gran cantidad de frases siempre caracterizaron a sus personajes que comenzaban con la letra CH; lo que lo llevaría a convertirse en el famoso Chespirito.

En junio del año pasado el propio Bolaños reconoció que estaba muy mal de salud, incluso algunos medios de comunicación han anunciado su muerte erróneamente, pero para alegría de muchos Chespirito cumple un año más de vida:

"La salud va todo mal, pero ahí voy. No puedo caminar; ése es mi gran problema. Me distinguí por algo, por mucho movimiento; ahora sufro de eso, pero no estoy peor, me han matado como veinte veces o más", aseguró en su momento Bolaños.

Vale la pena recordar que en el 2012 Latinoamérica rindió un homenaje a Roberto Gómez Bolaños, que lo conmovió hasta las lágrimas, mientras que esta semana se estrenó un videojuego inspirado en la serie del “Chavo del 8”.