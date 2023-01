Silvestre Dangond recibió Disco de Diamante por su más reciente álbum ‘Gente Valiente’

El vallenato sigue posicionándose en diferentes lugares del mundo logrando cosas increíbles, como lo hizo Silvestre Dangond con su más reciente álbum, que aunque fue lanzado hace tres meses nada más, y ya recibió el Disco de Diamante.

Y no es para menos, su canción “Ya no me duele más”, que ha sido uno de los temas más populares para los seguidores del artista, llegó en YouTube a más de 60 millones de views. Además, lideró las listas de video a nivel nacional, siendo uno de los hits más cantados del año pasado.

La perseverancia y el trabajo duro del artista fue la acción que tuvo que hacer el cantante vallenato para poder conseguir este galardón. Ha mantenido una apretada gira de conciertos por todo el país, incluyendo Bogotá donde marcó record de asistencia y venta, y también en los Estados Unidos y España fueron participes de lo que el cantautor hizo con sus éxitos musicales.

El CD de Silvestre Dangond se distribuyó en más de 200 tiendas de todo el país, llegando a todos los ‘silvestristas’ en Colombia, con el fin de lograr una mayor rapidez en las ventas, además de una gran acogida en el territorio nacional.