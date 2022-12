Sigue en el ojo del huracán la parodia del Chavo del ocho

En días pasados por medio del canal de videos Youtube se dio a conocer una parodia que presentaba a los emblemáticos personajes del Chavo del ocho, pero esta vez de una manera desfigurada, pues mostraba escenas de violencia y sexo que no van acorde con el programa.



Ante este hecho el hijo de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito” , afirmó que su padre no está enterado de la situación y que la familia no está interesada en que lo sepa. Por otro lado señaló que la solicitud para que el video sea dado de baja en Youtube ya está en proceso y que Televisa tomará acciones legales contra ‘Enchufe Tv’, artífice de la parodia.



Así mismo Edgar Vivar se manifestó molesto por esta exhibición y Maria Antonieta de las nieves, más conocida como “ La Chilindrina ”, se mostró indignada por el video y en una entrevista al canal Telemundo se refirió de la siguiente manera “el internet no es para que aprendan cosas malas y menos de personajes infantiles, totalmente blancos”, por último sostuvo que cuando viaje a Ecuador demandará a los creadores de tan bochornosa parodia. “Fueron 40 años lo que me tomó interpretar ese personaje para que en un minuto lo desfigurarán completamente”, comentó De las nieves.



Finalmente otro que no se pudo quedar callado con respecto al video “El chico del barril” es Carlos Villagrán, ‘Kiko’, quien expresó su inconformidad en un programa de radio mexicano, “Desgraciadamente, los utilizaron para una cosa que es totalmente opuesta a lo que nosotros hicimos. Nunca nos vestimos de mujer, nunca hicimos papeles de afeminados, nunca promovimos la violencia, no generábamos el sexo, no decíamos groserías, y no hacíamos de homosexuales”, destacó Villagrán.



De esta manera los cuatro artistas están de acuerdo en una cosa y es que la gente rechazará esa versión, pues los fanáticos del programa siempre tendrán la imagen inocente que transmitían los personajes.