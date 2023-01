“Siempre seremos una familia”, Angelina Jolie ofrece palabras conciliadoras a Brad Pitt

La actriz Angelina Jolie tuvo unas palabras conciliadoras hacia su exmarido Brad Pitt y dijo confiar en que su familia saldrá "más fuerte" del divorcio, en una entrevista difundida el martes.

Jolie y Pitt, una de las parejas más célebres de Hollywood, atraviesan un duro proceso de divorcio que ha estado en las portadas de los periódicos y cuyos detalles se comprometieron el mes pasado a mantener en privado.

"Nos estamos centrando en la salud de nuestra familia", dijo Jolie en el programa "Good Morning America" de la cadena ABC.

"Cuando salgamos de esto vamos a estar más fuertes porque es lo que hemos decidido hacer como familia". Aseguró la actriz.

Consultada sobre si seguía pensando que Pitt era un "padre maravilloso", como ella se había referido a él en el pasado, respondió: "Por supuesto. Por supuesto. Siempre seremos una familia. Siempre".

Jolie, de 41 años, solicitó el divorcio en septiembre alegando "diferencias irreconciliables", en medio de rumores sobre un comportamiento violento de Pitt hacia el mayor de sus hijos.

Pitt, de 53 años, estuvo en noviembre en la mira tanto del FBI como de los servicios sociales de Los Ángeles, pero finalmente quedó libre de sospechas. La actriz quiere la custodia exclusiva de sus seis hijos, mientras que Pitt quiere compartirla.

Después de meses de silencio sobre este asunto, Angelina Jolie, que está en Camboya promocionando su nueva película "First They Killed My Father", también habló con la BBC.

"No quiero hablar mucho, solo decir que ha sido un momento muy difícil... y que somos una familia, siempre seremos una familia y vamos a salir, y esto nos permitirá, espero, convertirnos en una familia más fuerte".

"Muchas personas pasan por esta situación", dijo. "Me concentro en mis hijos, en nuestros hijos, y en cómo salir de esto".

Por: AFP