Shakira pide ayuda para escoger el nombre artístico del cerdito de ‘Chantaje’

Los colombianos Shakira y Maluma estrenaron el videoclip de ‘Chantaje’ el 18 de noviembre y recibió un alto grado de aceptación por parte del público. Además conquistaron a todos con la sensualidad que transmiten en el video, que incluso hizo que no quedara tiempo para ver los detalles que incluyeron en la pieza porque las miradas entre las estrellas fueron las protagonistas. Sin embargo, los únicos actores no son la barranquillera y el paisa, también está un curioso cerdito que aunque no tiene nombre todavía, ya Shakira se puso en la tarea de conseguirle uno artístico con la ayuda de sus fans.

Publicidad