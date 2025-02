Los Premios Lo Nuestro tuvieron lugar este 20 de febrero y allí asistieron los artistas más importantes de Latinoamérica para ser premiados por su trabajo en la música durante el último año, sin embargo, una de las ausentes fue Shakira.

Conoce más: VIDEO: Shakira inició su concierto en Barranquilla en medio del público

Esto, debido a que su primera presentación de 'Las Mujeres ya no lloran world tour' es precisamente el mismo día y a la misma hora en Barranquilla, su ciudad natal. Sin embargo, esto no impidió que se presentara.

Laura Pausini fue la encargada de hacer el anuncio y la llenó de halagos, dijo que era incomparable y que su voz es un símbolo de la cultura, además, hizo énfasis en que se vería un momento sin precedentes, pues la mujer regresó a su casa y desde allí sorprendería.

Publicidad

Como una sorpresa, los anfitriones de la premiación anunciaron una transmisión en vivo de parte de la intérprete colombiana en la que cantó 'Última' una de las canciones de su más reciente álbum, que se llama igual que la gira.

Concierto de Shakira en Colombia

Publicidad

Lo cierto es que la presentación sucedió cuando la intérprete llevaba menos de una hora sobre el escenario, allí apareció iluminada desde atrás por una luz blanca que la hacía verse más angelical que nunca y un vestido que se robó más de un suspiro.

Se trata de un look con apliques de metal que reflejan la luz y que se adaptan perfectamente a la figura de la barranquillera, adicionalmente, cuenta con algunas transparencias que también convierten el look en una manera de derrochar sensualidad.

Mira también: El concierto de Shakira en Barranquilla tiene invitados especiales: conoce quiénes son

Vale la pena mencionar que el tema que interpretó la colombiana es uno de los más emotivos de su trabajo discográfico debido a su letra y la relación que podría tener con su divorcio del futbolista Gerard Piqué.

Publicidad

💎| Shakira performing "Ultima" on her Las Mujeres Ya No Lloran World Tour in Barranquilla, Colombia!



[from Premios Lo Nuestro] pic.twitter.com/MAT4k8jiYz — shakira charts (@ShakOnChart) February 21, 2025

Letra de 'Última' canción de Shakira

Publicidad

Si te preguntas qué dice la canción con la que Shakira tomó la decisión de aparecer en los Premios Lo Nuestro te mostramos cuál es la letra:

Antes que nada te agradezco lo vivido

Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido

Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido

Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual

Seguramente con el tiempo te arrepientas

Y algún día quieres volver a tocar mi puerta

Pero ahora he decidido estar sola

Se me perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido, nos queda lo aprendido

Tú querías salir y yo quedar contigo en casa

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte

Ya ni tus amigos con los míos combinaban

Más fácil era mezclar el agua y el aceite

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente

Seguramente con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera volver a tocar tu puerta

Pero ahora debo aprender a estar sola