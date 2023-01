Shailene Woodley se sincera públicamente sobre su arresto

La actriz Shailene Woodley se ha sincerado ahora en una carta titulada 'La verdad sobre mi arresto' acerca de lo sucedido el pasado 10 de octubre, cuando otras cien personas y ella fueron detenidas mientras protestaban pacíficamente para tratar de evitar la construcción de un oleoducto que, de completarse, podría contaminar los suministros de agua de una reserva de nativos americanos situada cerca de la zona, en el estado de Dakota del Norte.

En el texto escrito para la revista Time, la intérprete critica a la sociedad estadounidense por no respetar la cultura indígena, al mismo tiempo que anima a todo el mundo a unirse a las acciones para impedir a construcción del oleoducto.

"Nos vestimos con su patrimonio cultural, con sus tótemes sagrados, que usamos como elementos decorativos y tendencias de moda. Diademas, plumas, mocasines, abalorios. Ya sabes a lo que me refiero, Coachella [en referencia al tipo de prendas que lucen los asistentes al festival musical]. Los tratados se rompen, las tierras se roban, se construyen presas. Muchas reservas han sido inundadas, obligando a desplazar a personas. Pero no nos damos cuenta, no reconocemos lo que está pasando. No actuamos", afirma la estrella de la saga 'Divergente'.

Aunque la Shailene se alegra de que su arresto haya servido para dar más visibilidad a la causa por la que lleva mucho tiempo luchando, también lamenta que la única razón por la que se le ha prestado atención sea su fama.

"Ha hecho falta que me detuvieran a mí, una chica blanca no nativa, en Dakota del Norte el pasado 10 de octubre, en el Día de los Nativos Americamos, para conseguir que esta problemática llame la atención de muchas personas y que ocupe la primera página de muchos medios. El mismo día que me arrestaron a mí, a otras 26 personas también las vistieron de naranja y las encerraron en la cárcel de condado de Morton. ¿Se enteraron?", pregunta la actriz, que sin embargo ha querido agradecer todo el cariño y el apoyo que ha recibido estos días,

"Aprecio enormemente que todos me enviarais vuestro apoyo mientras estaba detenida. Me siento abrumada y agradecida por tanto amor, por vuestras oraciones y vuestros hashtags. Gracias a todas las tribus que se han unido para protestar, a todas las personas que saben que si no lo hacemos algo nosotros, ¿quién lo hará? Otro caso de una celebridad detenida no va a cambiar nada, pero unirnos todos sí lo hará. Por favor, ¿os uniréis a mí en solidaridad con la tribu Sioux de la reserva Standing Rock? Para que tengas ríos limpios en los que nadar".