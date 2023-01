Selena Gomez confiesa por qué no pudo vivir una "infancia normal"

A diferencia de otras estrellas juveniles, la cantante Selena Gomez nunca se queja de lo duro que le resultó crecer en la industria del entretenimiento porque es consciente de que fue ella quien decidió renunciar a parte de su vida privada a cambio de hacer realidad sus sueños.

"No tuve la oportunidad de decidir quién era sin tener a la gente juzgándome constantemente. Yo elegí esto. Así que no voy a sentarme aquí a lamentarme diciendo: 'Dios mío, pobrecita de mí, no tuve una infancia normal'. Me importa poco todo eso", asegura la joven en una entrevista a la revista GQ.

Publicidad

Aunque ahora mismo Selena utiliza de forma activa las redes sociales, que aprovecha además para desmentir los rumores más alocados sobre su vida, en unos años tiene planeado renunciar a ellas.

"Ahora mismo utilizo las redes sociales como cualquier persona de mi edad y además, siendo sincera, si todo el mundo va a opinar sobre mí, entonces yo también quiero dar mi p**a opinión. Sinceramente tuve que hacerlo [unirme a Twitter e Instagram] porque nunca imaginé que mi vida fuera a estar tan expuesta. Pero, ¿voy a permitir que eso me destruya o que me haga más fuerte? Tengo que tomar esa decisión cada día. Pero en unos años renunciaré a todo eso", explicaba recientemente Selena a la revista W.

Mira también: ¡Trágame tierra! Así vivió un incómodo momento con su vestido

Por: Bang Showbiz