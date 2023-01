¿Se operó la nariz? Khloé Kardashian es blanco de críticas por su nuevo aspecto

La celebrity se encuentra en boca de todos por la forma en que luce su nariz en una foto. Muchos medios aseguran que Khloé se sometió a una cirugía estética con el fin de mejorar su rostro.

La estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ no pasó desapercibida en una publicación en la que aparece con un vestido negro deportivo, zapatillas blancas y su cabello suelto.

Publicidad

Lo que más llamó la atención de los cibernautas es fue su nariz, pues muchos fanáticos le dejaron mensajes relacionados con su nuevo perfil.

“Te ves preciosa con tu nueva nariz”, “Ese retoque te dio un nuevo look”, “¡Te ves preciosa!”, fueron algunos de los mensajes que la celebrity recibió de sus seguidores.

Ante una de las preguntas de sus fans sobre si su nuevo look era por la “cirugía que se había realizado”, Khloé le dio una contundente respuesta:

Publicidad

“Quizás algún día [me la opere] porque pienso en eso todos los días, pero me da miedo entonces por ahora solo me hago contour”.

Publicidad