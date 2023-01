¡Se creció la familia! Megan Fox está esperando su tercer hijo

La actriz Megan Fox acaparó todos los flashes este lunes en la alfombra roja de la convención CinemaCon en Las Vegas no por su impresionante aspecto, que también, sino por su barriga de embarazada, según informa E! News. La intérprete no intentó disimular su embarazo en ningún momento, optando por lucir un ajustado vestido negro corto que resaltaba su incipiente barriga.

Megan ya es madre de dos niños -Noah (3) y Bodhi (2)- junto a su exmarido Brian Austin Green, de quien solicitó el divorcio el pasado mes de agosto. Por el momento se desconoce si Brian es el padre del bebé que espera la actriz, ya que los dos han sido fotografiados juntos en multitud de ocasiones desde su separación, incluyendo el pasado mes de noviembre, tanto en compañía de sus hijos como sin ellos..

Por su parte, Megan ha convertido la maternidad en su prioridad número uno desde el nacimiento de sus hijos, a quienes intenta educar de una forma "artística y hippie" sin utilizar las nuevas tecnologías.

"Intento que no utilicen demasiada tecnología. Es difícil convertirles en unos frikis si no les dejo ver la televisión o películas, o utilizar un iPhone o un iPad. Ahora mismo estoy intentando que sean una especie de artistas hippies. Ya veremos qué sucede. En algún momento elegirán por sí mismos. Es todo un desafío porque mucha gente usa las tecnologías como si fueran una niñera: 'Tengo que lavar los platos, ponte esta película o juega al 'Angry Birds' en mi teléfono'. Eso es muy malo para el desarrollo cerebral y yo estoy intentando criar superhéroes. No quiero que se jo**n el cerebro. Así que me aguanto, por muy complicado que resulte, y uno de nosotros [Brian o yo] siempre está haciendo algo con ellos", explicaba Megan a People.

Por: Bang Showbiz