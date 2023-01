¿Se acabó el amor? Kylie Jenner terminó su relación con Tyga, conoce los detalles

Kylie es una de las hermanas más codiciadas de la familia Kardashian – Jenner y para la suerte de los solteros ya no tiene compromisos amorosos. Los rumores indican que la modelo terminó con su novio Tyga.

La pareja llevaba un año y medio de relación y según afirman fuentes cercanas a la pareja todo se debería a la irresponsabilidad del rapero con el dinero y que no se le veía intención de dar el siguiente paso en la relación, proponerle matrimonio a la empresaria.

“Kylie sintió que Tyga se aprovechaba financieramente. Ella se está convirtiendo en una mujer, y necesitaba hacer algunos cambios en su vida, ponerse realmente en movimiento. Ella sentía que su relación se había convertido en un callejón sin salida, y está cansada de que él sea tan irresponsable con su dinero”.

La hermana Jenner sentía que la relación no iba para ninguna parte y, según el informante, ella espera conseguir un novio más guapo y más rico que Tyga. No obstante, no hay nada seguro, él siempre encuentra la manera de recuperar a la modelo.

