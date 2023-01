¡Se acabaron los rumores! Belinda confirma su separación con Criss Angel

Desde hace unas semanas se hablaba de la ruptura entre Belinda y el ilusionista, Criss Angel. Sin lugar a duda una de las noticias más sonadas era las infidelidades por parte del mago hacia la cantante.

Sin embargo, Belinda quiso poner punto final y contarle al mundo acerca de su estado sentimental.

“No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos”, fue el tuit que publicó Belinda.

Criss no se quedó atrás y también compartió un polémico mensaje a través de su Twitter: “No escuches a tu corazón. Escucha tu voz interior. Yo debería. El amor no viene con un precio, la honestidad debe ser siempre. Mentir acerca de quién eres o quién soy no lo hace cierto. Esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera amante del engaño”, puntualizó.

¿Será por su ruptura con la cantante? Lo cierto que la pareja decidió decir adiós.

