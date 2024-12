Sara Corrales podría estar embarazada y de esta manera lo habría anunciado

Sara Corrales es, sin duda, una de las actrices más admiradas de la televisión colombiana, además ha tenido gran éxito en México, donde está radicada desde hace un tiempo y ha trabajado en varias producciones vistas por muchos.

Su belleza siempre ha sido tema de comunicación y a través de sus redes sociales ya acumula más de 3.4 millones de seguidores pendientes de su vida, quienes interactúan con cada video y fotografía, haciendo comentarios y enviándole mensajes.

Durante el 2024 ha sido noticia varias veces debido al amor, pues en octubre anunció que se comprometió con Damián Pasquini, de quien se ha mostrado muy enamorada y sobre el que asegura que “es el amor de su vida”.

“Lo que comenzó como una conexión única se ha convertido en un amor que no deja de sorprendernos y fortalecer cada día. Y hoy, con emoción inmensa, decidimos dar el siguiente gran paso: ¡Vamos a construir una vida juntos como marido y mujer! 👰🏻‍♀️🤵🏻”, escribió.

Sara Corrales podría tener un bebé

La mujer ya había asegurado que en el 2025 no solo planea casarse, también tener un bebé y precisamente este 21 de diciembre hizo una publicación que confundió a muchos de sus seguidores que incluso han empezado a preguntar.

El propósito de la misma era felicitar a su pareja por su cumpleaños y lo hizo con un carrusel de contenido y un emotivo texto en el que le agradeció por todo lo que ha significado en su vida: “Feliz cumpleaños a mi Damián Pasquini, al hombre que me hace vibrar, el que me hace reír a diario, el que me protege, me respeta, me cocina con amor, el que me hace ver la vida más sencilla, que me regala abrazos sinceros y me da toda la paz del mundo, el que con un abrazo lo calma todo, a este ser de luz único, todo lo mejor del mundo en este, su día”, escribió.

Es justo el quinto video compartido el que ha causado dudas, pues allí parece que estuvieran en un consultorio médico donde están jugando y luego ella muestra que está recostada en una camilla, viendo a una pantalla y junto a varias herramientas para realizar una ecografía.

Además de esto, una seguidora preguntó en un comentario: “¿Está embarazada 🤰?” y, pese a que Corrales no respondió directamente, sí le dio like al mensaje, lo que para muchos podría ser una señal o respuesta positiva.