Santiago Alarcón denuncia extorsión por parte de un joven que dice ser hijo de él y Shakira

El reconocido actor, Santiago Alarcón , hizo una fuerte denuncia en contra de un joven que viajó de Canadá a Bogotá, quien asegura que es hijo del artista y la cantante Shakira. Por recomendación de su abogado decidió guardar la identidad de la persona.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram aseguró que desde hace un tiempo viene siendo objeto de acoso por un joven: "Denuncia pública. Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. El video está largo pero quédense hasta el final porque trae detalles inesperados", indica Alarcón en su publicación.

El actor aseguró que todo comenzó por redes sociales, sin embargo, no prestó mucha atención a la situación y esto cambió drásticamente cuando "el muchacho", como lo llama él, se presentó en el Teatro Nacional de Bogotá, luego de que Alarcón terminara una función, asegurando que era su primogénito a quien él abandonó en 1992.

"Dice que yo lo entregué en adopción en el año 1992, cuando yo tenía 12 años cumplidos, imagínense yo a los 12 entregando en adopción y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión porque me pide 835 millones de pesos", expresó el también comediante en el vídeo.

En todo caso esto no termina aquí: "Él asegura que su papá biológico soy yo y su mamá, no me van a creer, me da pena mencionarla, pero... dice que es Shakira"

Aunque el actor es reconocido por llevar un poco de gracia en sus situaciones diarias, en el vídeo se ve molesto y algo preocupado por la situación , pues asegura temer por la seguridad e integridad de él y su familia, el caso ya se encuentra en manos de las autoridades.