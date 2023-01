¿Sabías que hay partes del cuerpo que no necesitamos ni utilizamos?

El cuerpo humano se ha convertido a lo largo de los años en un sistema bastante complejo de entender, y más cuando hablamos de una teoría que menciona que somos descendientes de los primates. Dentro de esa compleja organización de músculos, tejidos, órganos y demás cosas de las cuales estamos compuestos, algunos de ellos se han convertido en inútiles e inservibles para continuar nuestro andar.

Algunos de los misterios de los cuales se habla, como por ejemplo que son varios los que nacen aún con una cola larga, parecida a la de un animal, son una realidad que muchos no conocen. Los que también se han preguntado por el movimiento de las orejas, no significa que sea malo no poder moverlas como los animales, por el contrario, esto se entiende que es una ventaja debido a que los sonidos llegan con más precisión y no debes entender de donde provienen.

Publicidad

Los humanos somos complejos en todo sentido, así que no te preocupes si te sientes diferente por tener algunas cosas que las otras personas no tienen, sólo agrédeselo y continúa con tu camino porque eres todo, menos una persona rara.