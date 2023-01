Rosanna Zanetti, novia de David Bisbal, se viste de 'gitana' para la Feria de Almería

La actriz Rosanna Zanetti no ha dejado de poner de manifiesto en los últimos meses el amor que siente no solo por su pareja, el cantante David Bisbal, sino también por la tierra natal del intérprete que parece haberle acogido con los brazos abiertos. Tanto es así, que la guapa venezolana no ha dudado en hacerse con un espectacular traje de "gitanilla" para disfrutar de la Feria de Almería como una andaluza más, algo de lo que no ha dudado en presumir en las redes sociales.

Publicidad

"Ya estoy lista para la Feria de Almería #feriadealmeria #Gitana Boutique La Faraona (sic)", reza el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram para describir la imagen en la que posa con un elaborado vestido color azul turquesa y una corona de flores en la cabeza.

Hace solo unos días, era el extrovertido artista quien hacía gala de la ilusión que le invadía por la oportunidad de estar presente en su adorada ciudad durante una de las épocas más especiales para todos los almerienses. Además de compartir con cierta nostalgia una instantánea de cuando era pequeño que le retrataba vestido con un atuendo tradicional de su provincia, Bisbal también quiso transmitir su devoción por la Virgen del Mar -patrona de Almería- publicando un vídeo en el que se le ve besando emocionado el manto de la escultura.

"Hemos visitado a la patrona de nuestra tierra, Almería, la virgen del mar. He podido besar su manto #virgendelmar (sic)", escribió en Instagram para titular la grabación.

Publicidad

La felicidad que irradian tanto Bisbal como Rosanna en sus diferentes perfiles de las redes sociales no solo se explica por el carácter entusiasta que siempre les ha definido -al menos en el ámbito público-, sino también porque ambos se encuentran en uno de los mejores momentos de su vida gracias a su sólida relación sentimental y al hecho de que no les faltan proyectos profesionales en el horizonte.

"Me queda todavía un día de grabación para terminar con el videoclip. Nunca antes había grabado tantos días seguidos para un solo vídeo", aseguraba el cantante en Twitter sobre el inminente lanzamiento del primer sencillo de su nuevo disco.

Publicidad

Por: Bang Showbiz