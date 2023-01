Romeo Santos no quiere que su hijo sea cantante

El cantante Romeo Santos (34) siempre se ha mostrado extremadamente protector con la privacidad de su hijo Alex Damián, a quien tuvo con apenas 19 años fruto de un encuentro esporádico con una exnovia, por eso no le haría demasiada gracia que el joven le anunciara un día que quiere probar suerte en la industria musical. Aunque llegado el momento lo más probable es que accediera a ayudarle si Alex le demostrara que su vocación es auténtica.

"Me sorprendería bastante porque sé que no le llama mucho esto de la música. Pero hipotéticamente hablando, si me dijera que quiere ser artista primero trataría de convencerlo de que no lo hiciera. Pero si veo que es algo que le llama mucho la atención al igual que a mí, entonces le apoyaría, le guiaría", reconoció el intérprete en una entrevista a People en Español.

Si finalmente decide seguir los pasos de su padre, al joven Alex no le faltaría motivación para alcanzar su meta, ya que Romeo reconoce que su hijo es increíblemente competitivo cuando se lo propone, más incluso que él.

"Este niño ha salido tan competitivo en los deportes que creo que es el 'Alpha Romeo', porque yo soy competitivo pero lo suyo es excesivo. Jugamos juntos al baloncesto y cuando él gana yo estoy honestamente emocionado. Un niño que tiene 14 años ya le gana a su papi. Pero él está superserio, en plan: 'Sí, quiero ganarte'", añade orgulloso.

Aunque ahora Romeo ejerce de padre a tiempo completo, su relación con Alex no siempre ha sido tan estrecha, ya que durante sus primeros años fue una figura ausente en su vida porque no se sentía preparado para educar a un hijo. Con el paso del tiempo el intérprete retomó el contacto con su hijo, pero no fue hasta 2011 -cuando el joven tenía 10 años- cuando decidió posar con Alex en la portada de una revista y contar su historia para demostrar que no se avergonzaba de él.

"Decidí posar junto a mi hijo cuando llegó a una edad en la que pudo decidir personalmente: 'Quiero estar en la portada de una revista'. Quería demostrarle que estoy orgulloso de él. Quería que mi hijo entendiese que no estaba tratando de ocultar su existencia. Estaba protegiéndole", confesaba el año pasado Romeo a Billboard.