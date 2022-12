Rochi Stevenson causa sensación en Brasil, ¿Será mejor que Shakira?

El portal globoesporte.com dedicó una nota para la colombiana que según indica, está arrasando con los fanáticos del fútbol en el país de la samba.

En cada emisión los transeúntes se aglomeran alrededor suyo para acompañarla y eso llamó la atención del medio, el cual no dudó en entrevistarla.

Publicidad

Rochi, con la frescura que la caracteriza mencionó “Soy presentadora en mi país, me encanta mi trabajo, me lo gozo, me lo disfruto y creo que eso se refleja también en la cámara”.

El medio local también señaló que tuvieron que esperar un tiempo prudente después de la emisión de Rochi, mientras los fans se tomaban fotos con ella.

Finalmente no podían faltar las opiniones sobre nuestra selección: "Falcao nos va a hacer mucha falta pero también hay muchos jugadores como Vaca, como Teo, como Jackson que están en la jugada y estoy segura que van a sacar un buen resultado en el mundial", afirmó Rochi.