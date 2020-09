Roban diente de 'diamante' a escultura de Diomedes Díaz en Valledupar

View this post on Instagram

#ROBARON #DIENTE #DIOMEDESDIAZ Los delincuentes le robaron el diente de 'diamante' a la escultura de Dionedes Diaz ubicada en la glorieta Los Juglares frente al parque La Provincia en Valledupar. Hace pocos días, le quitaron dos dedos a la escultura de @ivanvillazon El autor de las esculturas John Pelañoza dijo a Intervallenato: "estoy sorprendido con esta acción ya que ese diente era casi imposible arrancarlo porque estaba agarrado de una guaya; pero se lo llevaron. Que tristeza" Indicó que el diente era de murano, un cristal que se consigue en el comercio. Una mujer comentó que ayer se había tomado una foto con 'Diomedes' "y tenía el diente; y hoy no lo tiene. Peñaloza visitó el lugar con el secretario de cultura de Valledupar, Carlos Liñán para mirar el estado en estaba la escultura de Villazón y se llevaron esta sorpresa. "Vamos a restaurar estas esculturas por orden del alcalde Mello Castro", dijo John Peñaloza.