Roban a Rubigol en pleno concierto de Shakira: "¡Cómo me van a robar así!"

El creador de contenido Nicolás Rubiano, más conocido como Rubigol, fue uno de los famosos que asistió al primer concierto de Shakira en Barranquilla , el 20 de febrero.

Sin embargo, lo que parecía ser la noche perfecta para el joven de 22 años se vio opacada por los "dueños de lo ajeno", ya que, en pleno concierto, fue víctima de un hurto.

Según la versión que se conoce, el tiktoker pasó parte de la noche disfrutando del concierto junto a Melissa Martínez, el cantante Dekko y El Mindo en la zona VIP del Estadio Metropolitano. Estaban disfrutando del show de la barranquillera hasta que comenzó su recta final.

Así robaron a Rubigol en el concierto de Shakira

Justo cuando Rubigol iba a salir rumbo al hotel con los famosos con los que estaba compartiendo, fue víctima de un delincuente que, aparentemente, ya había puesto su atención en un accesorio de lujo que llevaba el influencer.

En medio de la multitud se formó una riña, cuando un sujeto de contextura gruesa se le acercó por detrás y le robó la cadena de oro que llevaba puesta en el cuello.

Fue el propio Rubigol quien compartió el desafortunado hecho a través de sus historias en Instagram, mientras estaba acompañado por el cantante de música urbana Dekko.

"¡Hey! A Rubigol lo robaron, le robaron la cadena", dijo el cantante Dekko en la historia de Instagram, mientras mostraba el cuello del influencer.

En otra historia, el mismo tiktoker expresó sus sentimientos y relató, sin dar muchos detalles, cómo fue víctima de la delincuencia y la impotencia que sintió.

"Agh, papi, qué rabia, ¿cómo me van a robar así? Se empezaron a dar en la jeta y un gordo me haló la cadena. Y le dije: 'papi, mi cadena', pero me la quitaron y se fue. Agh, mi cadena, papi, ¡eso era patrimonio nacional!", se escucha en su historia.

El influencer continuó protestando por la forma en que sufrió el robo y agregó: "Qué impotencia. Era la cadena de San Benito", señalando que estuvo a punto de alcanzar al delincuente.

"Shakira, te amo, pero devuélveme mi cadena... Esa cadena significaba mucho para mí. Bueno, toca hacer más billete para recuperarla. Eso me pasa por estar de extravagante y todo. ¡Hubiera comprado oro laminado!", concluyó.