Rob Kardashian ya ejerce de padrastro con el hijo de Blac Chyna

La estrella televisiva Rob Kardashian está sacando a relucir su lado más tierno con King Cairo (3) -hijo de su prometida Blac Chyna y el rapero Tyga -, con quien ya ejerce de padrastro tal y como demostró este miércoles acompañando al pequeño al parque de camas elásticas Sky Zone Van Nuys de Los Ángeles, donde ambos fueron vistos cogidos de la mano y jugando juntos durante tres horas.

"Se lo estaban pasando muy bien juntos. Rob tenía cogido de la mano a King mientras saltaba en las camas elásticas", explicó una fuente a People.

A pesar de la felicidad que Rob parece haber encontrado junto a Chyna , su familia sigue sin ver con buenos ojos su relación, especialmente sus hermanas Kim y Khloé. A ninguna de las dos le ha sentado bien que su madre, Kris Jenner, le comprara a Rob una casa en Calabasas valorada en 2,8 millones de dólares el pasado mes de febrero después de que Khloé le echara de la suya.

"No deberías tener que darle dinero a tu hijo de 30 años para que se compre una casa", le asegura Kim a su madre en el adelanto promocional de la nueva temporada de 'Keeping Up with the Kardashians', a lo que Khloé añade: "Para ya, corta el cordón umbilical de una vez".

A la matriarca del clan no le sentaron demasiado bien las críticas de sus hijas, a quienes no dudó en mandar que se callaran rápidamente.

"Se pueden ir todos a la mi**da y de paso piensen en otro tema de conversación. Los he visto a todos pasar por muchas cosas y ahora no pienso aguantar nada de esto", responde Kris en el vídeo.

