Rita Ora y Beyoncé sorprenden con una foto juntas como 'familia'

La cantante Rita Ora quiso aprovechar la oportunidad que le brindó la gala del Met celebrada este lunes en Nueva York para aclarar que entre Beyoncé y ella no existe ningún tipo de tensión después de que la acusaran de ser la culpable de la infidelidad del marido de la intérprete, Jay Z, a la que Beyoncé parece hacer referencia en su nuevo álbum visual 'Lemonade'.

Rita -que acudió a la cita luciendo un vestido de plumas metalizadas de Vera Wang- compartió una fotografía en su Snapchat posando muy sonriente junto a Beyoncé -que ha sido bastante criticada por su diseño de látex de Givenchy- acompañada del mensaje: 'Familia' y de un corazón.

Publicidad

Ver: Rita Ora niega su supuesto romance con Jay Z

La semana pasada Rita ya desmintió los rumores de su aventura con Jay Z en sus redes sociales.

"Generalmente no suelo hacer referencia a los rumores de la prensa, pero dejadme ser clara: esos rumores son falsos. No siento nada más que un inmenso respeto por Beyoncé. Vamos a seguir disfrutando de 'Lemonade'", afirmaba en Twitter.

Rita pasó a ser sospechosa de ser la amante de Jay Z -una tal "Becky de pelo bonito" según indica Beyoncé en una de sus nuevas canciones- después de publicar una foto en Snapchat en la que lucía un sujetador con dos limones y un colgante con una "J", dos signos que los fans de Beyoncé interpretaron como una referencia al nuevo disco de la estadounidense, 'Lemonade', y al nombre del marido de esta, Jay Z.

Publicidad

Ver: Beyoncé estaría acusando de infiel a su esposo en su nuevo disco

El matrimonio de Beyoncé y Jay Z se ha convertido en el objetivo de todo tipo de rumores tras la publicación de 'Lemonade' debido a la letra de uno de los temas de la cantante: "Mirando mi reloj él debería estar ya en casa... Me arrepiento del día en el que me puse el anillo. Mi padre me advirtió sobre los hombres como tú, las promesas no funcionan así. Nada me hace más daño que la sonrisa en tu cara".

Publicidad

Por: Bang Showbiz