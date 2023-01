Ricky Martin quiere que sus hijos también sean gays

Para Ricky Martin , ‘salir del clóset’ no fue una tarea fácil. Sin embargo, le cambió radicalmente la vida y pudo sentirse por fin libre de expresarse tal y como era.

Por esta razón, admitió en medio del programa Popcorn with Peter Travers, que no le vería problema si en un futuro sus hijos le dicen que son homosexuales.

"Mis hijos son muy jóvenes, pero me gustaría que fueran gays", dijo.

Además, expresó que si pudiera volver a salir del clóset lo haría, pues fue una experiencia inolvidable.

Esta no es la primera vez que el intérprete de ‘La mordidita’ se refiere a su sexualidad, pero no había sido tan específico con la de sus hijos de nueve años.

"La forma que tengo de ver las cosas ahora, que no me tenga que esconder de nada de ninguna manera... Te hace ser una persona más fuerte. Me encantaría volver a salir del armario otra vez porque me sentí genial", exclamó.

Varios de sus seguidores en redes sociales no aceptaron muy bien sus palabras y lo criticaron por adelantarse a las decisiones de sus pequeños.

