Reconocido rapero le tiró una bebida a una fanática luego de que ella le tocara los glúteos

A través de las plataformas digitales se ha viralizado un video que tiene como protagonista al reconocido rapero Busta Rhymes, recordado por interpretar exitosos temas musicales como 'I know what you want', 'Touch it', 'Break ya neck', 'Make it clap' y 'Gimmi some more'. El artista no dudó en mostrar su enojo ante el incómodo momento que vivió con una fanática.



¿Qué sucedió?

En la grabación se logra ver el momento exacto en el que el artista caminó junto a un grupo de personas y una mujer se acercó para tocarle los glúteos. De inmediato, el veterano rapero se volteó y sin mediar palabra arrojó una bebida encima de la culpable mientras gritaba un par de frases que no se alcanzaron a escuchar.

The Shade Room pudo identificar a la mujer como Nikita Mathis, propietaria de un establecimiento comercial de moda. El hecho ocurrió justo después de que Rhymes participara en una feria de ropa que se llevó a cabo en Las Vegas y que contó con gran afluencia de aficionados por la industria textil.

En medio de una entrevista para un medio internacional, la joven aseguró que la situación se salió un poco de control y que no quería faltarle el respeto a su ídolo musical: "no tenía la intención de tocar su trasero, honestamente", declaró.

Asimismo, reveló que estaba muy feliz de encontrárselo en un lugar público y que se declara una gran admiradora desde hace ya varios años: "admito que no debía haberlo tocado en absoluto, pero él es BUSTA. Sentí que era posible que tuviéramos una foto juntos".

Los Ángeles Times intentó comunicarse con Trevor George Smith Jr., uno de los representantes de Busta, pero no obtuvieron respuesta. En las plataformas digitales, por su parte, muchos internautas han dividido opiniones, pues mientras unos consideran que el cantante fue un poco agresivo, otros aseguran que se trató de un caso de acoso sexual.