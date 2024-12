Reconocida influenciadora viajó con urgencia a Colombia el 25 de diciembre por la salud de su abuela

Diciembre puede ser una época complicada para muchos y precisamente esto es lo que sucedió en la vida de la famosa influenciadora y bailarina Valeria Sandoval, hija de la actriz Alejandra Sandoval, quien contó lo que está atravesando justo en navidad.

En un conmovedor post en su perfil de Instagram, la joven reveló que precisamente el 25 de diciembre pasó un aterrador momento, ya que tuvo que viajar de emergencia a Colombia debido a que su abuela pasó por el quirófano en una delicada intervención.

Vale la pena mencionar que la bailarina vive en Miami y esto significa que el vuelo duró entre tres y cuatro horas, por lo que ella filmó un corto video en el que escribió: “En otra vida no me toca viajar de emergencia el 25 de diciembre para acompañar a mi abuela en el hospital”.

Alejandra Sandoval está en Colombia por su abuela

Allí también mostró imágenes de la Unidad de Cuidados Intensivos y su rostro con algunas lágrimas, por lo que hizo una reflexión acerca de la muerte: “siempre hemos hablado de la ley de vida, me aterra ver mi vida sin ella. Fue una operación muy delicada y aún seguimos en espera”.

“Hola este fue mi 25 de diciembre: viajar de emergencia a porque mi abuela tuvo una operación. Ha sido de las situaciones más extrañas, tristes y preocupantes, mi abuela es mi otra mamá” inició el texto con el que acompañó la filmación.

Adicionalmente, la bailarina le agradeció a Dios porque la mujer sigue estable, además, confesó que toda su familia pudo asistir a la clínica, estar con ella y acompañarla en este complicado momento. Finalmente explicó: “Para mí y los que me conocen saben q mi abuela lo es todo, no tengo cómo pagarle todo el amor que ella me ha dado”.

Al parecer todos siguen en el hospital y ella escribió: “A veces la navidad también luce así y está bien ❤️‍🩹”. Los comentarios no se han hecho esperar y sus seguidores en redes sociales le han enviado mensajes de apoyo y desean que pronto se solucione la situación.

Posteriormente, Valeria Sandoval compartió una historia donde se ven algunas lágrimas y le envió un mensaje a la mamá de su mamá: “Te amo abuelita, hicimos un trato de ocho años más juntas”. Por el momento no hay información sobre el estado de salud de la mujer, sin embargo, son muchos los que están atentos a ella.

Valeria Sandoval viajó de emergencia a Colombia por su abuela. Foto: Instagram @valeriasandoval