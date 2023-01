Rapero estadounidense se declara culpable de fraude fiscal

En el marco de un acuerdo con el ministerio público, el cantante DMX se comprometió a pagar esa suma, según un comunicado del procurador federal de Manhattan, Joon Kim.

DMX, cuyo nombre real es Earl Simmons y tiene 46 años, escapa así de un juicio pero igualmente se arriesga a una posible condena de cinco años de prisión. Su sentencia será anunciada en marzo de 2018.

Inicialmente inculpado de 14 cargos, podía haber sido condenado hasta a unos 40 años de cárcel.

DMX es un rapero de estilo duro, con letras que hablan de la violencia y la oscuridad, que se hizo famoso a fines de los años 1990 y que tiene una voz grave muy reconocible.

Entre 1998 y 2003, cinco de sus álbumes estuvieron al tope de las listas de ventas en Estados Unidos, especialmente "It's Dark and Hell is Hot".

Por:AFP