¿Quiénes han sido las parejas de Daniel Calderón? Ellas son las más conocidas

Daniel Calderón ha tenido varias canciones en los tops musicales y, sin duda, los colombianos saben quién es. Esto no solo por su talento como artista, también debido a su familia, ya que su papá es Iván Calderón, ex de Paola Jara y su primo es Pipe Calderón, ex de Nanis Ochoa.

‘Después del adiós’, ‘No he podido ser feliz’, Vives en mí’, entre otros temas musicales son algunos de los más importantes del intérprete paisa que ya tiene 40 años y lleva muchos de estos haciendo crecer su carrera profesional en los escenarios.

Además de su rol como cantante, un tema comentado por muchos ha sido su vida amorosa, ya que ha estado con algunas de las mujeres más bellas de la farándula colombiana, por eso te recordamos a varias de ellas.

Mira más: Daniel Calderón busca impulsar a los nuevos artistas en Colombia

Daniel Calderón y Sara Uribe

Publicidad

Los dos se conocieron antes de que ella fuera famosa y duraron cuatro años en una relación que, para muchos, podría haber terminado en el altar, sin embargo, parece que ella fue quien tomó la decisión de terminar.

A pesar de todo, él la sigue recordando con cariño y asegura que desde su ruptura se han reencontrado en diferentes oportunidades, se saludan con normalidad y pueden incluso tener una conversación, ya que siguen teniendo una buena relación con el otro.

Publicidad

Daniel Calderón y Anita Beleño

El cantante está casado con la modelo Anita Beleño , los dos fueron amigos inicialmente y poco a poco se dieron cuenta del gusto que había entre ellos, por lo que se arriesgaron con una oportunidad al amor y pronto llegó su hijo.

Estuvieron juntos a lo largo de un tiempo, pero ella fue diagnosticada con ansiedad y depresión, esto hizo que terminaran y cada uno continuó su vida de manera individual. Ella fue internada en una clínica de reposo para recuperarse y tras tres años separados, le dieron una nueva oportunidad a su familia.

Lee también: Critican a Daniel Calderón por exceso de maquillaje en su rostro

Desde entonces se encuentran juntos y así continúan, su fotografía más reciente es de septiembre, en donde están compartiendo junto a su hijo en uno de los parques de Disney, allí se muestran felices y emocionados por compartir.

Publicidad

Daniel Calderón y Angélica Camacho

Publicidad

Finalmente, otro de los romances más sonados del intérprete vallenato es el que tuvo con Angélica Camacho, más conocida como ‘la Hinchada’, presentadora colombiana que actualmente vive en Estados Unidos.