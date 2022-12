¿Qué veremos en la Teletón 2015?

Vedeton

A la 1 am del 28 de febrero comenzará la Vedetón. Tres participantes (Marilyn Patiño, Margarita Reyes y Paola Estrada), han venido preparando un gran show musical inspirado en las fiestas nacionales, con más de 20 bailarines. Los televidentes podrán participar de esta actividad votando por el show que más le guste a través de la página www.vedetton.com

Rumbatón

A partir de la noche del 27 de febrero los talentos Sandra Posada y Milena López estarán acompañadas por los modelos en Medellín: Chelocont, Mara Roldan, Juan David Posada y Catalina Otálvaro. Ellos tendrán la misión de convencer a las personas que están de fiesta en los bares para que donen por la Teletón. El reto es reacudar 5 millones de pesos en 3 horas, a través de datáfonos.

Pijamatón

En la madrugada del sábado 28 de feb, Obvidio, Contanza Hernández, Daniela Donado, Omeris Arrieta y Edwin Garrido. Ellos desfilarán en pijamas de diferentes conceptos; el jurado que decidirá quién es el ganador está conformado por Giovanny Ayala, Julio César Herrera y “Coco” integrante de la agrupación Los Cantores de Chipuco.

Deportista Teletón

Convocaremos a 5000 personas para que hagan aeróbicos en la plaza principal del parque Simón Bolívar durante dos horas. La entrada es libre, sólo tienen que llevar las ganas de hacer ejercicio por dos horas.

El reto lo ha aceptado Laura Acuña, Andrés Mota, Laura Tobón, Salomón Bustamante, Natalia Betancur, Nanis Ochoa, Laura Benabides, Andrea Buitrago, Jorge Varela, Mario Espitia, María Alejandra Cardona, Monica Rodríguez y Alexandra Serrano. Ellos estarán en tarima liderando los aeróbicos.

Inscripciones en deportista@teleton.org.co

Partido de Fútbol

Para continuar uniendo el deporte con Teletón, tendremos un partido de fútbol de las estrellas con artistas Fútbol Club, el cual estará conformado por hombres y mujeres de nuestra farándula. Esta transmisión tendrá lugar en la cancha del Cubo de Colsubsidio, a partir de las 2 pm.

Selfietón

A través de la página www.selfietonclaro.com los televidentes podrán enviar su selfie para cumplir el reto de llenar el logo de la Teletón con 8000 fotos.

Historias de Vida

Este año la Teletón ha preparado más de 23 Historias de Vida a nivel nacional. Estas reflejarán logros y metas cumplidas de guerreros de la vida.

¿Cómo donar a la Teletón?

Teletón ha dispuesto diferentes formas de recaudo además de dichas llamadas:

*Banco de Bogotá en la cuenta de ahorro No 00088888 – 3 a través de banca móvil o cajeros automáticos.

*Homecenter Constructor – En cajas de pago a nivel nacional

*Falabella - En cajas de pago a nivel nacional

*Claro – Envía mensaje de texto con la palabra SI al # 87889 Valor $5.000 cada mensaje enviado

*Baloto – En puntos de Vía Baloto a nivel nacional

Otros medios de pago

*Call Center: 01 8000 – 180140

Centros de Rehabilitación

Manizales: Calle 73 No 408 – 51 Barrio Aranjuez

Soacha: Transversal 36 No 30 – 41 Ciudad Verde

Barranquilla: Calle 30 vía al aeropuerto, diagonal al Inem al lado del parque Mivdi, Soledad

Cartagena: Centro Comercial Paseo La Castellana, Av. Pedro Heredia Calle 31 No 30 – 31 (2 piso)

También se puede hacer donación online desde cualquier lugar de Colombia y el exterior

