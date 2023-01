¿Qué no canta 'La Bamba'? Will Smith responde a las criticas y enloquece Instagram

Todo se dió porque el actor publicó un primer video en su cuenta de Instagram en el que canta ‘a medias’ y baila al lado de una banda el popular tema de 'La Bamba' desde Islas Caimán.

La publicación que supera los 4 millones de reproducciones se convirtió en motivo de burla de todos sus seguidores por la forma en la que canta, pues el actor no pronuncia muy bien la letra de la canción.

Publicidad

El divertido video muestra a Will tratando de tocar un instrumento que al final no salió tan mal, pero al que las críticas y risas no se hicieron esperar por su forma de cantar.

Esta fue la razón por la que decidió hacer un segundo video cantando a grito cada una de las letras del exitoso tema.

Bastante ‘serio’, el actor empezó el video hablando en español diciendo: “Mucha gente en los comentarios se burlaba de mí porque no conocía las palabras de ‘La Bamba’”.

Publicidad

Al momento empezó a cantar, con un gesto de reto, claramente cada una de las palabras que componen la canción. El resultado fue sorprende y muchos de sus seguidores lo felicitaron por su excelente pronunciación.

El actor demostró que ama la música en español y con este video dejó a más de uno sorprendido por el buen humor que siempre lo caracteriza.

Publicidad

Publicidad