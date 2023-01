¿Qué hace Paris Hilton con sus redes sociales? Confesión para fanáticos

Si hay algo que tiene claro la empresaria, DJ, diseñadora y estrella televisiva Paris Hilton es la importancia de renovarse o morir. Por eso, en su momento no dudó en seguir el ejemplo de su antigua mejor amiga Kim Kardashian y abrirse cuentas en las principales redes sociales, que ahora utiliza para crear un vínculo más estrecho con sus fans.

"¡Las redes sociales son alucinantes! Me han dado la oportunidad de conectar y hablar directamente con los fans de una manera que antes no podía. Suelo organizar concursos, preguntarles cosas e incluso hacer quedadas con mis seguidores cuando estoy de viaje, todo gracias a la conexión que tenemos a través de las redes sociales. También me gusta compartir algunos de mis momentos más felices para que mis fans se lo pasen bien al verlos", reveló la estrella televisiva a la revista Prestige.

Aunque Paris cuenta con un número nada desdeñable de seguidores -5,9 millones en Instagram y 13, 7 millones-, aún está muy lejos de alcanzar a su amiga Kim, que le gana por goleada con 73,7 millones en Instagram y 46 millones en Twitter.

Pero a pesar de lo activa que se muestra en las redes sociales, Paris nunca confiaría en un portal de citas para conocer hombres.

"Nunca he utilizado webs de citas o ese tipo de aplicaciones. Me dan mucho miedo los acosadores. ¡Mis amigas me han contado algunas historias aterradoras!", confesó.

Con Bang Showbiz

