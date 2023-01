¡Qué estilo! Abuelos taiwaneses modelan ropa olvidada y causan sensación

Foto: Instagram

Hsu Hsiu-e y Chang Wan-ji, de 84 y 83 años respectivamente, son una pareja de abuelitos taiwaneses que causan sensación en Instagram por sus fotos en las que derrochan estilo y ya tienen más de 176 mil seguidores en una cuenta donde solo hay 19 publicaciones .

El éxito llegó de repente a la vida de los ancianos, quienes viven en la ciudad de Taichung, Taiwán y no tenían intención de incursionar en el modelaje o las redes sociales, hasta que a su nieto, Reef Chang, se le ocurrió la idea de darle un uso a la ropa olvidada que la pareja había acumulado por años en su negocio de lavandería.

Según su nieto, en conversación con BBC News , su intención no era hacer famosos a sus abuelos, sino que simplemente quería ayudarlos a combatir el aburrimiento a medida que envejecían puesto que "su negocio no siempre está ocupado. Se quedaban dormidos en la tienda y sus espíritus no estaban altos. Así que pensé que, dado que nuestra familia tiene estas ropas, puedo recordarles a las personas que recojan sus ropas y recordarles a mis abuelos que su vida puede sigue siendo genial incluso en la vejez”.

Los abuelos de Chang aceptaron la propuesta de su nieto y con fotos que parecen sacadas de una revista de moda, posaron y jugaron a combinar las prendas olvidadas y donde se puede encontrar desde faldas hasta carteras y gafas de sol.

La pareja ha creado un sinfín de combinaciones dado que posee un gran número de prendas, a pesar de que han realizado varias donaciones. Asimismo, encontraron en las redes sociales un pasatiempo que antes no habían contemplado, ya que ninguno poseía una cuenta en plataformas virtuales. Ahora, los abuelitos se divierten creando ‘looks’ y leyendo los miles de comentarios que dejan sus seguidores gracias a su jovial actitud.

Con información de BBC News.