¡Qué dolor! Así se cayó Andrea Valdiri intentando hacer un sensual baile

Andrea Valdiri sacó su lado más creativo a la hora de bailar y decidió hacerlo de cabeza en una silla. Hasta ahí, normal. Lo malo de la historia es que, en una de las rutinas, la modelo terminó cayéndose y golpeándose fuertemente contra el piso.

En videos publicados en sus historias de Instagram se ven los sugestivos bailes que la mujer hizo y, por supuesto, los moretones que le quedaron después de la caída.

Publicidad

"¡No, no, no, esta vaina es muy dura! ¡Creo que me jodí el cuello… por estar inventando!", declaró Valdiri en uno de los fragmentos del video.

"Te reto a que bailes la letra de la canción. Me duele hasta la madre", apuntó Andrea haciendo énfasis al #CoolantChallenge, un reto viral de la más reciente canción del reguetonero Farruko titulada 'Coolant'.

Publicidad





Publicidad

Mira también:

"Bocona, ojona, orejona, frentona", así se veía Andrea Valdiri a los 9 años.

Publicidad

¡Luce irreconocible! Andrea Valdiri cambió de look.

La historia del fin de la relación entre Michael Ortega y Andrea Valdiri.

.