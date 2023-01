Provocativa rutina de ejercicio de Esperanza Gómez semidesnuda enciende las redes

Esperanza Gómez quiso motivar, a su particular manera y con su atractivo cuerpo casi desnudo, a sus más de sus cuatro millones de seguidores en Instagram durante estos días en los que se debe permanecer en casa como método de prevención ante la propagación del coronavirus .

Con solo una banda dorada tapándole el cuerpo, unas pesas en los tobillos y unos tenis, la actriz porno decidió hacer, desde su casa, una rutina de ejercicio con una silla para que sus seguidores también la hagan y se mantengan activos.

"Muy juiciosa acatando las recomendaciones del gobierno nacional contra el #Covid19", fue lo que comentó Esperanza en la publicación en la que se ve su tonificado y sensual cuerpo, dejándo a más de uno con la boca abierta.

La actriz erótica está cerca de llegar a los 100 mil me gusta en su sugestivo video y algunos de sus seguidores le comentaron: "Eso sí está re contra bueno?", "Toca mujer, ahora no se puede salir, lo bueno es que podemos hacer ejercicio", "Me quedaría en cuarentena toda mi vida contigo"

