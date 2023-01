Protagonista de Juego de Tronos confiesa disfrutar ver su trasero desnudo en TV

A diferencia de otros intérpretes, Emilia Clarke no se siente incómoda cuando ve en pantalla sus escenas más comprometidas o subidas de tono.

"Es maravilloso, no utilizo un doble de cuerpo. Ese es el verdadero tamaño de mi trasero y todos lo hemos visto. Así que mi actitud al respecto es: '¡J**er! Claro que sí, esa es mi cola'", aseguró a la revista Time Out.

Sin embargo, Emilia -que rechazó el papel protagonista en la película 'Cincuenta sombras de Grey' debido a las escenas de desnudos- no está dispuesta a quitarse la ropa así como así porque no quiere 'encasillarse'.

"Para mejor o peor, a la gente le gusta hablar de mis desnudos. Eso es lo único que me quema la sangre. En 'Juego de tronos' solo lo he hecho en un par de ocasiones porque formaba parte de la trama. Mi personaje no va por ahí paseándose desnuda. Desde luego no pienso decir que no volveré a desnudarme nunca más para un papel porque la vida da muchas vueltas. Desnudarme no es lo que me define como actriz, pero llegado un punto era lo único sobre lo que me preguntaba la gente", confesó.

Aunque Emilia ha sido nombrada la mujer más sensual del mundo por la revista Esquire, este reconocimiento no ha conseguido que en la vida real se sienta más segura de sí misma.

"Es una sensación muy rara cuando la gente dice que eres la mujer más sexy del mundo, lo último que quieres es hablar del tema. Siempre piensas: 'Esta bien, pero no tenemos que hablar de ello'. Es agradable, pero me gustaría ser más como Beyoncé y tener una actitud más tipo: 'Maldi** sea, ¡mírame qué cola tengo!'. Pero no puedo porque ese no es mi estilo", reconoció.