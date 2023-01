Programa de Khloé Kardashian fue cancelado por sus problemas con el equipo

"Era un caos. Nadie se ponía de acuerdo con nadie sobre cómo debía ser el programa o hacia dónde debía ir", cuenta una fuente al New York Post.

"Khloé está acostumbrada a estar en un programa de éxito ['Keeping Up with the Kardashians'] y tomar todas las decisiones. Pero en un programa pequeño las cosas no son así... Al final todo el mundo tuvo suficiente", añadía otra fuente.

Khloé confirmó la noticia de la cancelación de su programa en una serie de tuits: "Hola mis amores. He disfrutado cada segundo del rodaje de 'Kocktails with Khloé'. Estoy muy agradecida al equipo de FYI Network y a los estudios Pilgrim por su duro trabajo en el programa. Y a todos mis invitados, que han hecho que esta experiencia sea muy divertida. El 20 de abril será el último episodio. ¡Pero nos iremos con un gran final! Vuestro apoyo cada semana ha significado para mí mucho más de lo que podéis imaginar, y voy a continuar sacando tiempo para nuestras charlas semanales. Hay MUCHAS cosas emocionantes por llegar que me muero por compartir con vosotros. No me voy a ningún lado. ¡Siempre os querré!".

'Kocktails with Khloé' se emitió por primera vez el 20 de enero de este año. Tendrá 14 episodios. El último, el 20 de abril, contará con la presencia de Kanye West, Kim Kardashian, John Legend y Chrissy Teigen, según informó la cadena a Page Six.