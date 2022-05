Por primera vez, Ivy Queen habla de su compleja enfermedad: "soy un aprendiz, no una víctima"

Ivy Queen, una de las cantantes de música urbana más aclamadas por la audiencia, recientemente sorprendió a sus seguidores luego de hablar por primera vez de un problema de salud con el que viene batallando. Aunque no reveló con exactitud la enfermedad que está padeciendo, sí dejó ver su lado más humano a través de un emotivo video posteado en su cuenta oficial de Tik Tok.

"Yo de esta vida soy un aprendiz, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor siempre que puedan sean el ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya", fue el mensaje que compartió la intérprete de 'Yo Quiero Bailar' durante la grabación.

En el video se pueden ver múltiples fotografías de la artista recuperándose en su casa y en el hospital. Adicionalmente, se le ve con turbantes, pijamas y algunos algunos hematomas ubicados en la parte lateral de su torso, lo que llegó a preocupar a diferentes fanáticos que no dudaron en expresarle su admiración y apoyo a través de los comentarios en la plataforma.

@ivyqueendiva Gracias a aquellos que procuran por mi y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación. ♬ original sound - Tik Toker

"Soy tu fan desde años y ya me resultaba raro que no colgases contenido. Te deseo lo mejor y te recuperes", "siempre serás nuestra reina, la mejor de todas por siempre y sea lo que sea lo que estas pasando hay mucha gente que te ama y apoya", "pero que te paso 😔🥺 por eso estuviste desaparecida 😳", entre otros mensajes.

