¡Por fin! Maluma lanza su álbum 'Pretty Boy, Dirty Boy', entérate en 90 Segundos

En otras noticias, el cantante Justin Bieber visitó una emisora española para una entrevista en directo. Lo que no esperaban era que cuando llevaba 8 minutos de entrevista, el artista se levantó "para ir al baño" y desapareció, todos pensaron que había ido al baño... pero nunca regresó. El cantante pidió perdón en Twitter por abandonar su entrevista argumentando que se sentía enfermo.

La cantante y actriz Miley Cyrus reveló que hará un concierto junto a la banda "The Flaming Lips" dónde ellos y los asistentes deben asistir totalmente desnudos al evento.

Publicidad



Brad Pitt habló sobre cómo fue trabajar con su esposa Angelina Jolie, quien es la directora en el filme 'By the Sea' el cual se estrena el próximo año. Brad dijó: "disfruto cuando ella es mi jefa, es sorprendente cuanto disfruto el que me dirija mi esposa. Ella es muy decidida, increíblemente intuitiva, y podría decir que también es muy sexy en su cargo. A ella le confiaría mi vida"

Adele destronó el tema Bad Blood de Taylor Swift, pues hizo revolucionar las redes sociales tras liberar el tema ‘Hello’ con su respectivo vídeo, el cual pertenecerá a su álbum 25 que se estrenará el 20 Noviembre. El melancólico clip batió récord en la plataforma VEVO, con más de 27 millones de visitas en un solo día.